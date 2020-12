Tennis | Jo-Wilfried Tsonga rinuncia agli Australian Open Andreas Seppi entra nel tabellone principale

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Jo-ha comunicato la propria2020. Il francese non parteciperà al primo Slam della nuova stagione, in programma sul cemento di Melbourne (Australia) dall’8 febbraio. Il transalpino, attuale numero 62 del ranking ATP, ha annunciato il suo forfait attraverso un post pubblicato sui profili social: “Nonostante i grandi progressi degli ultimi mesi, non sono ancora in grado di giocare e, d’accordo con lo staff medico, non potrò partecipare. Non vedo l’ora di tornare su un campo di, ma devo essere paziente. Non andare in Australia quest’anno è un colpo al cuore“. Ladel 35enne assicura un bel regalo ad...