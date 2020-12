Ora è dimostrato: a Wuhan erano in 500.000 i contagiati inizialmente (Di martedì 29 dicembre 2020) Uno studio ha dimostrato che i casi a Wuhan ad inizio pandemia furono 10 volte maggiori di quelli dichiarati dal governo cinese! Dubbi su dubbi rispetto alle colpe del governo cinese sulla pandemia ancora in corso. E dopo l’ultimo studio effettuato dalle studio del Chinese Center for Disease Control and Prevention (Cdc), i dubbi non fanno che lievitare. Lo studio affermerebbe che i casi di coronavirus infettati ad inizio pandemia in Cina non furono solo 50.000, ma 10 volte tanto, circa 500.000. il Centro ha rilevato infatti un’incidenza di presenza di anticorpi del 4,43%. In altre città della regione di Hubei il tasso è dello 0,44%. Wuhan ha una popolazione di 11 milioni di persone. LEGGI ANCHE >>> Vediamo quando muori: le assurde minacce alla prima vaccinata italiana LEGGI ANCHE >>> Vaccino, ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Uno studio hache i casi aad inizio pandemia furono 10 volte maggiori di quelli dichiarati dal governo cinese! Dubbi su dubbi rispetto alle colpe del governo cinese sulla pandemia ancora in corso. E dopo l’ultimo studio effettuato dalle studio del Chinese Center for Disease Control and Prevention (Cdc), i dubbi non fanno che lievitare. Lo studio affermerebbe che i casi di coronavirus infettati ad inizio pandemia in Cina non furono solo 50.000, ma 10 volte tanto, circa 500.000. il Centro ha rilevato infatti un’incidenza di presenza di anticorpi del 4,43%. In altre città della regione di Hubei il tasso è dello 0,44%.ha una popolazione di 11 milioni di persone. LEGGI ANCHE >>> Vediamo quando muori: le assurde minacce alla prima vaccinata italiana LEGGI ANCHE >>> Vaccino, ...

Mar_va : RT @Satiraptus: ++++ULTIM'ORA++++ Studi scientifici hanno dimostrato che chi usa 'Libertà' e 'Mussolini' nella stessa frase, solitamente go… - Satiraptus : ++++ULTIM'ORA++++ Studi scientifici hanno dimostrato che chi usa 'Libertà' e 'Mussolini' nella stessa frase, solita… - ultraxori : MA PERIOD STO CAZZO non sopporto più lei e voi che continuate a difenderla. una volta era pure tra i miei preferit… - Simona97039129 : @GrandeFratello Ma io non capisco tutto che difendono la povera dayane per il.suo passato ma basta quanti hanno pas… - mari00075 : la signorina dayane ha finalmente trovato il pollo che ci sta... finalmente può iniziare la sua storiella al #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora dimostrato Ora è dimostrato: a Wuhan erano in 500.000 i contagiati... CheNews.it Miccichè: “Al Palermo stavamo per vendere Dybala al Napoli, poi volle la Juve. Ora vada via”

Prima tra tutti la situazione legata a Paulo Dybala: “Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino”, parole che confermano ...

Roma, senti Ferretti: 'Ora il ginocchio di Zaniolo ha una cintura di sicurezza, come Ancelotti'

Andrea Ferretti tranquillizza tutti sul ginocchio di Nicolò Zaniolo. Il responsabile dell'area medica della Nazionale ha dichiarato in un'intervista ...

Prima tra tutti la situazione legata a Paulo Dybala: “Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino”, parole che confermano ...Andrea Ferretti tranquillizza tutti sul ginocchio di Nicolò Zaniolo. Il responsabile dell'area medica della Nazionale ha dichiarato in un'intervista ...