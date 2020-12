Discesa maschile Bormio 30 dicembre 2020 | start list | pettorali di partenza e azzurri in gara

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ultimadelper lo sci alpino. Mercoledì 30andrà in scena lalibera con l’inizio programmato per le ore 11:30. C’è grande attesa per questo appuntamento che vedrà ben seiprotagonisti a partire da Christof Innerhofer col pettorale numero 8. Inanche Dominik Paris col pettorale numero 15 mentre ad aprire le danze ci penserà il francese Maxence Muzaton. Ecco lacompleta.(Mercoledì 30) 1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic 4 194858 ALLEGRE Nils 1994 ...

sportface2016 : #Fisalpine | Ecco la start list della discesa maschile di #Bormio di domani - neveitaliasport : RT @neveitalia: La startlist della discesa di Bormio: Kilde e Cochran-Siegle con i pettorali 5 e 7, Paris con il 15 #fisalpine #AlpineSkiin… - neveitalia : La startlist della discesa di Bormio: Kilde e Cochran-Siegle con i pettorali 5 e 7, Paris con il 15 #fisalpine… - RaiSport : #Neve e nebbia, il #SuperG maschile di #Bormio slitta a domani ?? Posticipata invece a mercoledì la discesa ??… - laregione : Troppa neve a Bormio. Annullato il superG maschile -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa maschile

OA Sport

Mercoledì 30 dicembre (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Si tratta dell'ultima gara dell'anno solare, postici ...La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha appena visto andare in archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: l'azzurro Christof Innerhofer non è riuscito ad andare a punti, chiudendo ...