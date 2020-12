Death to 2020, “perché caz*o vuoi fare un documentario sul 2020?” (E invece c’è, ed è su Netflix) (Di martedì 29 dicembre 2020) Il nome non promette benissimo. E d’altronde i creatori sanno il fatto loro quanto a ipotesi catastrofiste: si tratta di Charlie Brooker e Annabel Jones ‘genitori’ di Black Mirror che stavolta per Netflix hanno ‘sfornato’ Death to 2020. Che non sia stato un grande anno è presto detto. In breve: un documentarista vuole raccontare il 2020. “perché caz*o lo faresti?”, gli chiede il giornalista del New Yorkerly Times.E il giornalista è Samuel L.Jackson che non è l’unica star a comparire: c’è Hugh Grant, c’è Lisa Kudrow, c’è Diane Morgan. Che fanno? Beh, i personaggi sono una girandola di controsensi e contrappunti, dalla psicologa che odia tutti alla Regina Elisabetta I. Di che parla Death ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il nome non promette benissimo. E d’altronde i creatori sanno il fatto loro quanto a ipotesi catastrofiste: si tratta di Charlie Brooker e Annabel Jones ‘genitori’ di Black Mirror che stavolta perhanno ‘sfornato’to. Che non sia stato un grande anno è presto detto. In breve: un documentarista vuole raccontare il. “losti?”, gli chiede il giornalista del New Yorkerly Times.E il giornalista è Samuel L.Jackson che non è l’unica star a comparire: c’è Hugh Grant, c’è Lisa Kudrow, c’è Diane Morgan. Che fanno? Beh, i personaggi sono una girandola di controsensi e contrappunti, dalla psicologa che odia tutti alla Regina Elisabetta I. Di che parla...

