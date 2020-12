Conto corrente in rosso: i pericoli in arrivo a gennaio 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra qualche giorno, saranno in vigore nuove regole dell’Autorità bancaria europea, sicuramente sfavorevoli per i privati e le imprese, che si trovino ad avere il Conto corrente in rosso. Infatti, scatterà il blocco degli addebiti automatici, laddove nel Conto non vi sia sufficiente liquidità per fronteggiarli. Vediamo allora un po’ più da vicino cosa cambierà a breve nei rapporti tra correntista ed istituto di credito. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul Conto corrente minorenni, finalità e come fare la miglior scelta, clicca qui. Come appena accennato, la novità è significativa non tanto in sè, quanto per le conseguenze che può produrre: infatti, il blocco per il Conto corrente in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra qualche giorno, saranno in vigore nuove regole dell’Autorità bancaria europea, sicuramente sfavorevoli per i privati e le imprese, che si trovino ad avere ilin. Infatti, scatterà il blocco degli addebiti automatici, laddove nelnon vi sia sufficiente liquidità per fronteggiarli. Vediamo allora un po’ più da vicino cosa cambierà a breve nei rapporti tra correntista ed istituto di credito. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulminorenni, finalità e come fare la miglior scelta, clicca qui. Come appena accennato, la novità è significativa non tanto in sè, quanto per le conseguenze che può produrre: infatti, il blocco per ilin ...

