C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 6,4 in Croazia (Di martedì 29 dicembre 2020) Un terremoto di magnitudo 6,4 è avvenuto in Croazia, poco più di 24 ore dopo la scossa di 5,2 di ieri. La scossa è stata avvertita anche in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo. L'epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja: tra gli edifici crollati vi sarebbero il locale ospedale e un asilo, dove sarebbe morta una bambina. Il sindaco parla invece di «bambini morti». Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz hr) December 29, 2020 L'elettricità e le linee telefoniche sono state interrotte e per precauzione è stata fermata la centrale nucleare di Krsko ...

