Liga, oggi inizia la 16ª giornata. Il programma (Di martedì 29 dicembre 2020) Torna in campo la Liga con la 16ª giornata: oggi quattro gare, con la sfida tra Siviglia e Villarreal ad aprire le danze. MARTEDÌ 29 DICEMBRE Siviglia-Villarreal ore 17.00 Barcellona-Eibar ore 19.15 Cadice-Valladolid ore 21.30 Levante-Betis ore 21.30 MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE Granada-Valencia ore 17.00 Atletico Madrid-Getafe ore 19.15 Celta Vigo-Huesca ore 19.15 Elche-Real Madrid ore 21.30 GIOVEDÌ 31 DICEMBRE Athletic Bilbao-Real Sociedad ore 14.00 Osasuna-Alaves ore 16.15

Quest'oggi Ronald Koeman si è presentato in conferenza stampa per parlare del match di Liga di domani del suo Barcellona e di Messi.

