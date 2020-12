Globe soccer awards, i migliori del pallone 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Un altro anno è alle porte, una stagione strana e insolita che però ha dato i suoi verdetti Si dice sempre i bilanci si fanno alla fine e anche per il calcio è così: l’assegnazione dei Globe soccer awards mette in risalto i migliori dell’anno del calcio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ottobre di calcio azzurro, si parte con l’amichevole di stasera Numeri record per mister Mancini, 50 punti conquistati Nazionale italiana femminile, gara decisiva per Euro 2022 Sorteggi Champions League, Lazio-Bayern Monaco Fiorentina Femminile agli Ottavi di Champions Il 2020 di sport, guardando avanti Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Un altro anno è alle porte, una stagione strana e insolita che però ha dato i suoi verdetti Si dice sempre i bilanci si fanno alla fine e anche per il calcio è così: l’assegnazione deimette in risalto idell’anno del calcio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ottobre di calcio azzurro, si parte con l’amichevole di stasera Numeri record per mister Mancini, 50 punti conquistati Nazionale italiana femminile, gara decisiva per Euro 2022 Sorteggi Champions League, Lazio-Bayern Monaco Fiorentina Femminile agli Ottavi di Champions Ildi sport, guardando avanti

forumJuventus : CR7 è stato eletto “Giocatore del Secolo” ai Globe Soccer Awards. ???? @Cristiano (?? via @brfootball) - DiMarzio : #GlobeSoccer, Cristiano #Ronaldo eletto giocatore del secolo - Gazzetta_it : #Ronaldo miglior giocatore del secolo: 'Non inseguo i record, sono loro che inseguono me...' #GlobeSoccerAwards… - Galatone : opocaj: Globe Soccer Awards 2020: CR7 miglior giocatore del secolo - Mediagol : #Video Globe Soccer Award, spacco e curve mozzafiato: Georgina incanta Dubai per la premiazione di #CR7 -