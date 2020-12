Covid, positivo bimbo di soli 6 mesi nel Napoletano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Sono 55 cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 23 al 28 dicembre 2020. Dodici di questi presentano lievi sintomi da Covid. Tra i nuovi contagiati c’è anche un bimbo di soli 6 mesi, cinque ragazzi tra i 10 e i 16 anni, un 89enne ed un 81enne. A renderlo noto è stato il sindaco stabiese, Gaetano Cimmino. Il primo cittadino ha comunicato anche 27 guarigioni. Al momento la città di Castellammare è tra le più colpite della Campania, con 1564 cittadini attualmente positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Sono 55 cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 23 al 28 dicembre 2020. Dodici di questi presentano lievi sintomi da. Tra i nuovi contagiati c’è anche undi, cinque ragazzi tra i 10 e i 16 anni, un 89enne ed un 81enne. A renderlo noto è stato il sindaco stabiese, Gaetano Cimmino. Il primo cittadino ha comunicato anche 27 guarigioni. Al momento la città di Castellammare è tra le più colpite della Campania, con 1564 cittadini attualmente positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

