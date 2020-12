Cina, Zhang Zhan: quattro anni di carcere per la blogger che “raccontò il Covid” a Wuhan. La sentenza: “Ha provocato problemi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come riportato qualche giorno fa, il 2020, tra le altre cose, si è contraddistinto per un triste primato: 274 giornalisti finiti dietro le sbarre, senza contare quelli arrestati e rilasciati. Un record e un campanello d’allarme preoccupante. In molti Paesi la libertà di stampa e di pensiero sono ancora lontani e nel mondo i diritti dei giornalisti sono spesso un miraggio. Dalla Cina, per due anni di fila sul gradino più alto del podio – se così si può dire – per numero di giornalisti arrestati, arrivano conferme. Oggi Zhang Zhan, 37 anni, ex avvocata e blogger, è stata condannata a quattro anni di carcere. Zhan raccontò, tramite social media quali WeChat, Twitter e Youtube, il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come riportato qualche giorno fa, il 2020, tra le altre cose, si è contraddistinto per un triste primato: 274 giornalisti finiti dietro le sbarre, senza contare quelli arrestati e rilasciati. Un record e un campanello d’allarme preoccupante. In molti Paesi la libertà di stampa e di pensiero sono ancora lontani e nel mondo i diritti dei giornalisti sono spesso un miraggio. Dalla, per duedi fila sul gradino più alto del podio – se così si può dire – per numero di giornalisti arrestati, arrivano conferme. Oggi, 37, ex avvocata e, è stata condannata adi, tramite social media quali WeChat, Twitter e Youtube, il ...

