Aspettando Moderna e AstraZeneca | in arrivo 470 mila dosi

maurizioTotti : @AlessandroGavir @PerniceBianca2 @nzingaretti Da come viene esposto le dosi basteranno per 8.000.000 persone sino a… - bitter_dicks : @Ruffino_Lorenzo Aspettando i dettagli della nuova pubblicazione (la “vecchia*”era uscita l’8/12 ) sembra che: -AZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Moderna

IlGiunco.net

È già partita e, maltempo permettendo, arriverà in Italia domani la prima fornitura vera e propria del vaccino anti-Covid-19 prodotto da Pfizer e BioNTech, dopo l’assaggio a favore di telecamere del V ...GROSSETO - Chi lo ha detto che per l'ultimo dell'anno non ci si debba divertire e scatenare come negli anni passati? Di certo non il Comune di Grosseto ...