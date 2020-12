Vaccine day, i primi 1.620 al Niguarda: al via la campagna lombarda (Di domenica 27 dicembre 2020) Solbiate Olona (Varese), 27 dicembre 2020 - Sono 1.620 i vaccini Pfizer prelevati nella serata di ieri dai militari dell'esercito del Comando Nato di Milano all'aeroporto di Linate e portati alla ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) Solbiate Olona (Varese), 27 dicembre 2020 - Sono 1.620 i vaccini Pfizer prelevati nella serata di ieri dai militari dell'esercito del Comando Nato di Milano all'aeroporto di Linate e portati alla ...

sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - luigidimaio : Il 27 dicembre sarà il “Vaccine day” in tutta Europa, anche in Italia inizieranno le prime vaccinazioni e si partir… - RegioneER : Vaccino anti Covid, @RegioneER pronta: domenica 27 dicembre il via. Vaccine day in tutto il Paese. Da Piacenza a Ri… - Ornella88813128 : RT @sbonaccini: #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i primi 975… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid, Conte: oggi l'Italia si risveglia, è il Vaccine Day -