NBA 2020/2021, massacro con pochi eguali: Clippers piallati da Dallas per 124-73 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Imbarazzante figura per i Los Angeles Clippers sul parquet dello Staples Center: la banda di Lue è stata infatti umiliata dai Dallas Mavericks con il risultato finale di 124-73, entrando peraltro nella storia dell'NBA dal lato sbagliato (massimo deficit al termine del primo tempo). Luka Doncic ha chiuso la gara con 24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist in 26 minuti di permanenza sul parquet. Dopodiché troviamo Josh Richardson, con 21 punti, e Tim Hardaway con 18. Dall'altra parte segnaliamo i 15 di Paul George, i 13 di Serge Ibaka ed i 10 di Zubac. CRONACA – I losangelini non hanno potuto contare su Kawhi Leonard a causa del contatto fortuito accusato nel match precedente con Serge Ibaka. Nel primo quarto i Clippers hanno dato evidenza di un match senza storia: solo 13 i punti realizzati, mentre gli ospiti hanno banchettato con 36 a referto ...

