Lavoretti con le cravatte: tante idee originali per riciclarle!

Siete alla ricerca di un po' di Lavoretti da realizzare con le cravatte, così da riciclarle e riutilizzarle? Perfetto, niente panico, siete nel posto giusto! Approfondiamo insieme! Si sa, le cravatte con il tempo possono consumarsi, scolorire o semplicemente iniziano a stancare e decidiamo così di non indossarle più. Invece di buttarle via, utilizzatele per realizzare tantissime creazioni davvero originali e sorprendenti! Grazie alle loro differenti fantasie e texture, sono perfette per molti utilizzi. Vediamo insieme come usarle e quali idee poter realizzare. Cominciamo!

Lavoretti con le cravatte: ecco come riutilizzarle!

Copri divano

credit foto

Il vostro divano è vuoto e avete voglia di un tocco di colore in più? Perfetto, ecco l'idea che state cercando! Se amate ...

Con mio fratello Federico, che ha cinque anni più di me ... mio padre spaccarsi la schiena senza avere quello che gli spettava, mia madre fare lavoretti saltuari umilianti. Da questo è nata la mia ...

