La social-cronaca dei No Vax in ‘Tutto il vaccino minuto per minuto’ (Di domenica 27 dicembre 2020) Dallo Spallanzani di Roma è tutto, a voi la linea. Ce la immaginiamo così una social-cronaca targata no vax nel giorno del primo vaccino anti-covid in Italia. Le prime tre persone a essersi sottoposte all’inoculazione del prodotto Pfizer-BioNTech fanno parte del personale sanitario del noto Istituto capitolino: una professoressa, un’infermiera e un’operatore socio-sanitario. Le immagini sono state trasmesse anche via social e, ovviamente, gli scettici e gli anti-vaccinisti (una distinzione che deve esse fatta, visto che non tutti quelli che si sono dichiarati incerti sono espressamente no vax) hanno preso d’assalto i canali di comunicazione e le piattaforme social. LEGGI ANCHE > Perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania? Poco dopo le 8 del 27 dicembre, dunque, le dosi del primo ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 dicembre 2020) Dallo Spallanzani di Roma è tutto, a voi la linea. Ce la immaginiamo così unatargata no vax nel giorno del primoanti-covid in Italia. Le prime tre persone a essersi sottoposte all’inoculazione del prodotto Pfizer-BioNTech fanno parte del personale sanitario del noto Istituto capitolino: una professoressa, un’infermiera e un’operatore socio-sanitario. Le immagini sono state trasmesse anche viae, ovviamente, gli scettici e gli anti-vaccinisti (una distinzione che deve esse fatta, visto che non tutti quelli che si sono dichiarati incerti sono espressamente no vax) hanno preso d’assalto i canali di comunicazione e le piattaforme. LEGGI ANCHE > Perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania? Poco dopo le 8 del 27 dicembre, dunque, le dosi del primo ...

