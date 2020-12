Covid: Pechino messa in emergenza, oltre 1 milione di test (Di domenica 27 dicembre 2020) Pechino, 28 DIC - Pechino ha inasprito le regole contro il Covid-19 con test di massa per oltre un milione di persone nei distretti a rischio per i timori che i viaggi in Cina nelle vacanze di fine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020), 28 DIC -ha inasprito le regole contro il-19 condi massa perundi persone nei distretti a rischio per i timori che i viaggi in Cina nelle vacanze di fine ...

Dopo un 2020 marcato dalla tragedia del Covid, dagli inutili appelli per un cessate il fuoco ... un terreno comune per far contenta Washington senza confrontarsi troppo con Pechino.

Pechino ha inasprito le regole contro il Covid-19 con test di massa per oltre un milione di persone nei distretti a rischio per i timori che i viaggi in Cina nelle vacanze di fine anno possano causare ...

