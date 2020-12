Lorella Cuccarini | svelato il vero motivo per cui non è più a La Vita in Diretta | non c’entra Matano

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’allontanamento burrascoso dia LainLo scorso giugno l’edizione 2019/2020 de Lainsi è chiusa all’insegna delle polemiche. Infatti, l’addio diallo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno ha visto l’intervento della stessa attraverso una lettera aperta nei confronti del collega Alberto. In quell’occasione la professionista romana aveva dato del maschilista al giornalista calabrese. Dopo il cambio di rotta, dallo scorso ottobre è tornata a Mediaset nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Di recente, invece, Stefano Coletta intervistato dal Corriere della Sera ha spiegato come mai la donna non è più al timone del contenitore che di occupa di cronaca e ...