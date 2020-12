Highlights gennaio 2021 Boing tv

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) THUNDERCATS ROAR – NUOVA SERIE IN PRIMA TV FREE Dal 4, dal lunedì al venerdì, alle 18.00 Arriva in Prima TV free su(canale 40 del DTT) una nuova serie targata Warner Bros. Animation, THUNDERCATS ROAR. L’appuntamento sul canale è a partire dal 4, dal lunedì al venerdì, alle 18.00. Dopo che il loro pianeta, Thundera, è stato attaccato e distrutto, un gruppo di sei felini supereroi, si ritrova sul mondo chiamato Terza Terra. Qui, loro che sono gli unici sopravvissuti di Thundera, si troveranno ad affrontare molte fantastiche ed avvincenti avventure. Il gruppo – guidato da Lion-O e composto da Tygra, Cheetara, Panthro, Wilykit e Wilykat – dovrà restare unito e lottare insieme per mantenere i superpoteri dell’Occhio di Thundera e proteggere il pianeta e i suoi abitanti dalle invasioni dei nemici, quali ...