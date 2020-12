Dramma a Natale: sbanda con l'auto sotto la grandinata, morto un ragazzo di 23 anni (Di sabato 26 dicembre 2020) Il pomeriggio di Natale, intorno alle 16,15, ha perso il controllo della Fiat Punto a causa della forte grandinata , prima sbandando, poi schiantandosi contro un palo di cemento e infine cadendo in un ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Il pomeriggio di, intorno alle 16,15, ha perso il controllo della Fiat Punto a causa della forte, primando, poi schiantandosi contro un palo di cemento e infine cadendo in un ...

CoseNostre_OL : La favola di Gelindo di: Michele Ponte - Notiziedi_it : Macerata, dramma di Natale: muore in casa dopo essersi trovata davanti un ladro. La figlia presa a schiaffi - BlackOrchydea : @GrafSchmidt Già Ma invece al cenone di natale mi sono dovuta subire la filippica di uno zio sul dramma della Svezia - __Giada : Comunque amici se questo dramma è lo show dopo Natale, quasi quasi sono felice del coprifuoco perché secondo me a C… - clexa_griffin : RT @blurosmello: Io che rido di tutto questo perché il dramma regalo di natale lo stanno facendo solo per quella povera anima di Croccantin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Natale Macerata, dramma di Natale: muore in casa dopo essersi trovata davanti un ladro. La figlia presa a schiaffi Il Messaggero Dramma a Natale: sbanda con l'auto sotto la grandinata, morto un ragazzo di 23 anni

Il pomeriggio di Natale, intorno alle 16,15, ha perso il controllo della Fiat Punto a causa della forte grandinata, prima sbandando, poi schiantandosi contro un palo di cemento e infine cadendo in un.

Dramma a Napoli, il Covid miete un’altra vittima: “Addio Maria”

Il Covid miete un’altra vittima a Napoli e lo fa nel giorno di Natale. Un dolore straziante per la prematura scomparsa di Maria, molto conosciuta nella zona dei Quartieri Spagnoli, per il suo impegno ...

Il pomeriggio di Natale, intorno alle 16,15, ha perso il controllo della Fiat Punto a causa della forte grandinata, prima sbandando, poi schiantandosi contro un palo di cemento e infine cadendo in un.Il Covid miete un’altra vittima a Napoli e lo fa nel giorno di Natale. Un dolore straziante per la prematura scomparsa di Maria, molto conosciuta nella zona dei Quartieri Spagnoli, per il suo impegno ...