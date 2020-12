Covid, continua a salire l’indice di contagio nonostante i divieti. Siamo al V-Day (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 10.407 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 dicembre. Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile da ieri sono stati registrati altri 261 morti che portano il totale a 71.620 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 81.285 tamponi. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri. nonostante chiusure e lockdown. Covid, col fiato sospeso per il V-Day A un passo dal V-day che partirà dall’ospedale Spallanzani di Roma la situazione dei contagi continua a preoccupare. Il vaccino che dovrà farci intravedere la luce in fondo al tunnel e è arrivato, scortato dai carabinieri. Il furgone con le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dal Belgio. Coinvolti nel Lazio 955 operatori sanitari, 280 nelle province, 560 a Roma, 115 tra le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 10.407 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 dicembre. Secondo i dati del bollettino della Protezione Civile da ieri sono stati registrati altri 261 morti che portano il totale a 71.620 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 81.285 tamponi. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri.chiusure e lockdown., col fiato sospeso per il V-Day A un passo dal V-day che partirà dall’ospedale Spallanzani di Roma la situazione dei contagia preoccupare. Il vaccino che dovrà farci intravedere la luce in fondo al tunnel e è arrivato, scortato dai carabinieri. Il furgone con le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dal Belgio. Coinvolti nel Lazio 955 operatori sanitari, 280 nelle province, 560 a Roma, 115 tra le ...

In Cina l’economia ha ripreso a girare a livelli quasi vicini a quelli del periodo pre Covid. Lavorano tutti ... per cui i consumi stanno continuando a crescere. La Cina supererà gli Stati ...

“Il freddo di queste ultime ore non aiuterà: si mischieranno virus e batteri stagionali con SarsCoV-2. Bisognerà essere bravi a fare la diagnosi differenziale con metodi rapidi e essere pronti con la ...

