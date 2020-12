Coronavirus, la variante è stata trovata anche in Lombardia: due casi nel Pavese (Di sabato 26 dicembre 2020) Italia Il Policlinico San Matteo di Pavia ha annunciato che dalle analisi dei suoi laboratori di virologia molecolare sono stati individuati due casi di Covid che presentano la variante scoperta per la prima volta nel Regno Unito. Entrambi i pazienti sarebbero atterrati negli scorsi giorni a Malpensa su voli provenienti da Londra. I campioni sono stati analizzati dal team guidato dal professor Fausto Baldanti: «Da marzo ad oggi il nostro laboratorio ha analizzato, mediante sequenziamento, oltre 550 ceppi virali e questi sono i primi casi di variante inglese identificati». A Napoli sei casi della variante Covid ANSA/ CESARE ABBATE Il lungomare di Napoli, 20 dicembre 2020anche a Napoli sono stati trovati sei casi della nuova ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Italia Il Policlinico San Matteo di Pavia ha annunciato che dalle analisi dei suoi laboratori di virologia molecolare sono stati individuati duedi Covid che presentano lascoperta per la prima volta nel Regno Unito. Entrambi i pazienti sarebbero atterrati negli scorsi giorni a Malpensa su voli provenienti da Londra. I campioni sono stati analizzati dal team guidato dal professor Fausto Baldanti: «Da marzo ad oggi il nostro laboratorio ha analizzato, mediante sequenziamento, oltre 550 ceppi virali e questi sono i primidiinglese identificati». A Napoli seidellaCovid ANSA/ CESARE ABBATE Il lungomare di Napoli, 20 dicembre 2020a Napoli sono stati trovati seidella nuova ...

Madrid, 26 dic 12:14 - (Agenzia Nova) - Sono stati individuati quattro casi "della variante britannica” del coronavirus e “ci sono altri tre sospetti i cui risultati saranno disponibili martedì o ...

Napoli, 6 casi 'variante inglese' da Gb

... provenienti dal Regno Unito giunti in Campania all'aeroporto di Napoli sono risultati positivi alla 'variante inglese' del Covid-19. La no- tizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ...

