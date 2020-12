Xbox Series X/S e il rilancio del marchio Xbox: è Phil Spencer la persona dell'anno per un noto sito (Di venerdì 25 dicembre 2020) Secondo VGC, Phil Spencer è la persona dell'anno. Il noto sito ha pubblicato un interessante articolo in cui spiega perché Spencer può essere ritenuto la persona dell'anno. In realtà, non è poi così difficile immaginare i motivi. Il boss di Xbox è stato in grado di rilanciare il marchio grazie a Xbox Series X/S dopo il disastroso lancio di Xbox One nel 2013. Vengono inoltre sottolineate le incredibili qualità di Spencer, che hanno permesso una migliore capacità di relazionarsi con pubblico e utenza. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Secondo VGC,è la. Ilha pubblicato un interessante articolo in cui spiega perchépuò essere ritenuto la. In realtà, non è poi così difficile immaginare i motivi. Il boss diè stato in grado di rilanciare ilgrazie aX/S dopo il disastroso lancio diOne nel 2013. Vengono inoltre sottolineate le incredibili qualità di, che hpermesso una migliore capacità di relazionarsi con pubblico e utenza. Leggi altro...

Eurogamer_it : #XboxSeriesXS: Phil Spencer la persona dell'anno secondo un noto sito. - xbox_series : @Nicco2D allora me lo dara' anche a me?????? - Nicco2D : @xbox_series In quella lista c'è Supraland che è veramente bello,però ho dovuto mollarlo perchè la combinazione di… - xbox_series : @Nicco2D si pero' quello della pecore da lanciare un me piace???????????? - Nicco2D : @xbox_series Beh si sono giochi intesi come family friendly e di immediato utilizzo. -