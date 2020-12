Valerio Scanu e il suo lutto distruttivo: “Eri come Highlander” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il cantante di Amici, Valerio Scanu, si lascia andare su Instagram ad un post molto toccante. Sono le ultime parole di addio Durante una recente intervista rilasciata a ‘Storie Italiane’ su Raidue, Valerio Scanu aveva spiegato a Eleonora Daniele che la situazione era peggiorata improvvisamente. “La situazione è peggiorata. I polmoni sono compromessi perché è proprio il tipo di malattia; sono undici giorni che è intubato, due giorni fa hanno tentato una manovra, una tracheotomia, ma non è andata bene”, aveva fatto sapere. Il papà, Tonino di 64 anni, si era ammalato di Covid-19, un mese e mezzo fa ma è deceduto proprio ieri, l’antivigilia di Natale. LEGGI QUI>>> Valerio Scanu e il suo natale cantato: la dedica al papà gravemente malato A darne notizia il ... Leggi su kronic (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il cantante di Amici,, si lascia andare su Instagram ad un post molto toccante. Sono le ultime parole di addio Durante una recente intervista rilasciata a ‘Storie Italiane’ su Raidue,aveva spiegato a Eleonora Daniele che la situazione era peggiorata improvvisamente. “La situazione è peggiorata. I polmoni sono compromessi perché è proprio il tipo di malattia; sono undici giorni che è intubato, due giorni fa hanno tentato una manovra, una tracheotomia, ma non è andata bene”, aveva fatto sapere. Il papà, Tonino di 64 anni, si era ammalato di Covid-19, un mese e mezzo fa ma è deceduto proprio ieri, l’antivigilia di Natale. LEGGI QUI>>>e il suo natale cantato: la dedica al papà gravemente malato A darne notizia il ...

