Uomini e Donne, Gianluca De Matteis abbandona: la reazione di Gabriella Maglione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne prima della pausa natalizia, una scelta opportuna per il giovane ma soprattutto dovuta al contest del programma, che a suo avviso merita onestà e sincerità. L’ex tronista ha giustificato il suo abbandono con parole di commozione, spiegando a Maria De Filippi ma anche alla redazione del programma sempre molto disponibile, che il percorso fatto non gli aveva portato nulla, non è riuscito a costruire nessun tipo di relazione importante. Il comportamento di Gianluca è stato apprezzato dalla conduttrice che gli ha riconosciuto di essere stato leale verso il programma oltre che verso se stesso. A Witty tv il fisioterapista romano ha spiegato la sua idea d’amore, e i motivi di molte delle sue incertezze e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 dicembre 2020)Deha deciso dire il trono diprima della pausa natalizia, una scelta opportuna per il giovane ma soprattutto dovuta al contest del programma, che a suo avviso merita onestà e sincerità. L’ex tronista ha giustificato il suo abbandono con parole di commozione, spiegando a Maria De Filippi ma anche alla redazione del programma sempre molto disponibile, che il percorso fatto non gli aveva portato nulla, non è riuscito a costruire nessun tipo di relazione importante. Il comportamento diè stato apprezzato dalla conduttrice che gli ha riconosciuto di essere stato leale verso il programma oltre che verso se stesso. A Witty tv il fisioterapista romano ha spiegato la sua idea d’amore, e i motivi di molte delle sue incertezze e ...

matteosalvinimi : Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo… - matteosalvinimi : Oggi il mio abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria e a TUTTE le Forze dell’Ordine che ci ai… - virginiaraggi : Oggi ho partecipato alla messa celebrata nella struttura di accoglienza ‘Santa Giacinta’ di Roma. Un luogo che ogni… - Vincenz02550520 : RT @Thisfuckinglif1: Io spero che la storia tra R e D venga confermata in diretta, su canale 5, in prima serata e sbattuta in faccia a tutt… - jiyongaay : la misoginia dei john è rivolta alle donne in generale. Dalle interviste risulta che vedano tutti i rapporti uomo-d… -