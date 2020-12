Potenza, parte un colpo mentre pulisce l'arma e si ferisce all'addome: è fuori pericolo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un uomo di 55 anni è stato ricoverato la sera della Vigilia di Natale per una ferita d'arma da fuoco all'addome. Da quanto si è appreso, e stando alle dichiarazioni rese dalla vittima che non ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un uomo di 55 anni è stato ricoverato la sera della Vigilia di Natale per una ferita d'da fuoco all'. Da quanto si è appreso, e stando alle dichiarazioni rese dalla vittima che non ...

LaGazzettaWeb : Potenza, parte un colpo mentre pulisce l'arma e si ferisce all'addome: è fuori pericolo - salfasanop : @enzoben43 Ne ha fatto parte, continuando a rimpiangere il suo status storico di potenza mondiale. Ora farà un bag… - giovanni101255 : @EnricoLetta Chi è che lucra?quarta potenza mondiale ed ora?Nazione Fondatrice dell’Europa (non questa ovvio)ed ora… - AlessandroM33 : @Mattia_Lz @ForeverLibera @lory_spaa @matteosalvinimi Vuole capire che non possono fare ciò che dice lei all’ottava… - MariaErrichiel5 : RT @mariannabrl: Ora i #BTS sono parte di una quotidianità fatta di lavoro, amici, famiglia. Sono ovunque. In ogni momento libero, in ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza parte Potenza, parte un colpo mentre pulisce l'arma e si ferisce all'addome: è fuori pericolo La Gazzetta del Mezzogiorno Potenza, parte un colpo mentre pulisce l'arma e si ferisce all'addome: è fuori pericolo

Un uomo di 55 anni è stato ricoverato la sera della Vigilia di Natale per una ferita d'arma da fuoco all'addome. Da quanto si è appreso, e stando alle dichiarazioni rese dalla vittima che non versereb ...

Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power City Life nuova a Potenza

DEK:[4392864] ID DMS: N20163 Scopri su www.autoelite.it Offerta valida con adesione al finanziamento Immagini solo a scopo promozionale. Spese di trasferimento a parte.

Un uomo di 55 anni è stato ricoverato la sera della Vigilia di Natale per una ferita d'arma da fuoco all'addome. Da quanto si è appreso, e stando alle dichiarazioni rese dalla vittima che non versereb ...DEK:[4392864] ID DMS: N20163 Scopri su www.autoelite.it Offerta valida con adesione al finanziamento Immagini solo a scopo promozionale. Spese di trasferimento a parte.