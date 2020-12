Per le feste facciamo arista di maiale in crosta con frutta secca (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dalla cucina di Geo arriva una proposta molto interessante per preparare un ottimo piatto a base di carne nelle feste di Natale. Per variare e non preparare la solita ricetta, oggi vi suggeriamo una idea vista nel programma di Rai 3 prima delle feste. La ricetta per Natale, ma non solo, è quella dell’arista di maiale in crosta con frutta secca. Che ne dite di questa idea per le feste natalizie? arista DI maiale IN crosta E frutta secca DA GEO Ingredienti per 6 persone:1 kg di arista (la parte più alta verso il capocollo)240 g di albicocche, prugne e fichi secchi, 100 g di noci e nocciole, 250 ml di vino bianco, 250 ml di brodo vegetale, 1 uovo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dalla cucina di Geo arriva una proposta molto interessante per preparare un ottimo piatto a base di carne nelledi Natale. Per variare e non preparare la solita ricetta, oggi vi suggeriamo una idea vista nel programma di Rai 3 prima delle. La ricetta per Natale, ma non solo, è quella dell’diincon. Che ne dite di questa idea per lenatalizie?DIINDA GEO Ingredienti per 6 persone:1 kg di(la parte più alta verso il capocollo)240 g di albicocche, prugne e fichi secchi, 100 g di noci e nocciole, 250 ml di vino bianco, 250 ml di brodo vegetale, 1 uovo ...

SergioCosta_min : Auguri a tutte e a tutti voi e alle vostre famiglie. È un Natale diverso, ma non per questo senza tradizioni. E c… - virginiaraggi : Roma Capitale augura a tutti buon Natale! Combattiamo insieme per abbattere il Coronavirus e ricordiamo tre regole:… - CarloCalenda : Auguri di buone feste da @Azione_it. È stato un anno drammatico. La Repubblica è fragile. Ma dalla consapevolezza n… - 1950Elda : @marco_gervasoni Pare stia accadendo un po' ovunque. Meglio così. Un augurio affettuoso di buone feste...per quanto… - stavrogin39 : RT @SergioCosta_min: Auguri a tutte e a tutti voi e alle vostre famiglie. È un Natale diverso, ma non per questo senza tradizioni. E come… -