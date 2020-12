Neverland di Michael Jackson è stato venduto: chi l’ha comprato e quanto ha speso (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'enorme ranch creato dal re del pop è stato acquistato da un miliardario ad un prezzo davvero competitivo, ben al di sotto del prezzo di vendita originale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'enorme ranch creato dal re del pop èacquida un miliardario ad un prezzo davvero competitivo, ben al di sotto del prezzo di vendita originale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MediasetTgcom24 : Usa, miliardario compra per 22 milioni di dollari il ranch da favola 'Neverland' di Michael Jackson… - Corriere : La proprietà è stata venduta per 22 milioni di dollari. Il prezzo richiesto della proprietà era di 100 milioni di d… - RSInews : Neverland venduto al ribasso Il prezzo iniziale per il ranch di Michael Jackson era di 100 milioni, ma è passato di… - michelefazio_ : RT @Corriere: Neverland, il ranch di Michael Jackson, è stato venduto a un miliardario (a prezzo di s... - vivere_sardegna : Musica, miliardario Usa compra ‘Neverland’ di Michael Jackson -