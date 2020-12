NEVE in arrivo copiosa, anche in pianura. Le aree coinvolte, ultime novità (Di venerdì 25 dicembre 2020) Aria artica affluisce sull’Italia, riportando condizioni meteo invernali. Questo raffreddamento non sarà solo una parentesi, ma contribuirà anzi ad aprire un periodo scoppiettante dove non mancherà il maltempo per ulteriori contributi d’aria fredda e instabile. Tra domenica e lunedì sono attese le prime grandi nevicate dell’inverno in alcune aree padaneL’attuale irruzione fredda si sedimenterà nei bassi strati sul Nord Italia, ove verrà a crearsi il caratteristico cuscino d’aria fredda che è l’elemento base affinché si verifichino le nevicate fino in pianura, nel momento in cui sopraggiunge una perturbazione pilotata da aria più umida in quota. Questa condizione si verificherà a cavallo fra domenica e lunedì, quando in pianura Padana avremo condizioni propizie per NEVE fin sulle città, in particolare ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Aria artica affluisce sull’Italia, riportando condizioni meteo invernali. Questo raffreddamento non sarà solo una parentesi, ma contribuirà anzi ad aprire un periodo scoppiettante dove non mrà il maltempo per ulteriori contributi d’aria fredda e instabile. Tra domenica e lunedì sono attese le prime grandi nevicate dell’inverno in alcunepadaneL’attuale irruzione fredda si sedimenterà nei bassi strati sul Nord Italia, ove verrà a crearsi il caratteristico cuscino d’aria fredda che è l’elemento base affinché si verifichino le nevicate fino in, nel momento in cui sopraggiunge una perturbazione pilotata da aria più umida in quota. Questa condizione si verificherà a cavallo fra domenica e lunedì, quando inPadana avremo condizioni propizie perfin sulle città, in particolare ...

