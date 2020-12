Atalanta, per Gomez ora spunta un epilogo a sorpresa (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il ‘Papu’ Gomez può restare all’Atalanta: i dirigenti della Dea lavorano per ricucire lo strappo con Gasperini. Il giocatore non ha chiesto la cessione Il futuro di Alejandro Gomez è la grande incognita del calciomercato di gennaio. L’argentino è nel mirino di diversi club europei, ma la sua priorità sarebbe quella di restare in Italia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il ‘Papu’può restare all’: i dirigenti della Dea lavorano per ricucire lo strappo con Gasperini. Il giocatore non ha chiesto la cessione Il futuro di Alejandroè la grande incognita del calciomercato di gennaio. L’argentino è nel mirino di diversi club europei, ma la sua priorità sarebbe quella di restare in Italia, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

