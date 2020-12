Parma, Carli: «Liverani non è in discussione ma il bilancio non è positivo» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Parmalive.com: questo il suo bilancio fino a questo momento Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Parmalive.com. Queste alcune sue parole. Liverani – «In discussione? Ma assolutamente no. Qui non è problema di essere in discussione o meno, il mister è una persona che lavora come me dalla mattina alla sera, conosce il modo di far crescere questa squadra. E’ in discussione come lo è chiunque nel calcio, come lo siamo tutti, come lo è chiunque fa questo lavoro. Questo è quello che penso io, poi c’è una proprietà e tutto il resto, dal direttore sportivo al magazziniere si fa un lavoro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Marcello, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni dilive.com: questo il suofino a questo momento Marcello, direttore sportivo del, ha parlato in esclusiva ai microfoni dilive.com. Queste alcune sue parole.– «In? Ma assolutamente no. Qui non è problema di essere ino meno, il mister è una persona che lavora come me dalla mattina alla sera, conosce il modo di far crescere questa squadra. E’ income lo è chiunque nel calcio, come lo siamo tutti, come lo è chiunque fa questo lavoro. Questo è quello che penso io, poi c’è una proprietà e tutto il resto, dal direttore sportivo al magazziniere si fa un lavoro ...

