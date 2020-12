L' Iss mette in guarda sulla tenuta del sistema sanitario e invita a stare a casa

Leggi su agi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Nella settimana che va dal 14 al 20 dicembre "si osserva un lieve aumento generale del rischio, con la maggior parte delle Regioni/Province Autonome con un rischio moderato o alto e quattro Regioni a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile. In particolare, 5 Regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto), sono classificate a rischio Alto". E' quanto si legge nella bozza del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità. "Dodici Regioni/Province Autonome - si legge ancora - sono classificate a rischio Moderato, di cui 4 (Emilia-Romagna, Molise, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta) hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Quattro Regioni sono classificate a rischio Basso". Nella maggior parte delle Regioni e nelle province autonome resta un impatto ...