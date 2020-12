La corsa verso il Natale | un albero distrugge ogni suo sogno | a 22 anni

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La tragedia a Scarperia, in provincia di Firenze, dove una giovane ragazza è morta su una strada con poca illuminazione. La tragedia nella notte precedente alla vigilia diintorno alle ore 23.00: una ragazza di soli 22è morta in un terribile sinistro stradale in Viale Kennedy, in una strada estremamente poco illuminata, dove già altri incidenti si erano sviluppati precedentemente e che avevano portato varie segnalazioni e reclami. La giovane avrebbe urtato, non vedendolo, un ostacolo laterale alla strada e sarebbe rimasta, per l’impatto, imprigionata tra le lamiere della macchina. Tempestivamente sono intervenuti gli operatori del 118, ma nonostante i soccorritori siano arrivati dopo poco tempo ed abbiano tentato in tutti i modi di salvare la giovane, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Anche i vigili del fuoco ...