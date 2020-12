Claudio Sona parla del fidanzato Nicholas Cornia e dei gay in tv | perché i media non amano le persone LGBT non eccessive

Leggi su biccy

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo il Trono Gay, diin tv si sono perse le tracce, ma in realtà è sparito lo stesso Trono Gay. Maria De Filippi a Uomini e Donne aveva dimostrato che in tv c’è spazio anche per l’amore tra due uomini, che non devono necessariamentere al femminile e presentarsi in studio coperti di strass e piume (non che in questo ci sia nulla di sbagliato, anzi). Purtroppo l’esperimento mariano è durato quanto un gatto in tangenziale e la redazione non ha mai motivato questo deludente passo indietro. L’ex tronista rispondendo ai suoi follower ha spiegato chere di “gay” è riduttivo e che la comunitàha mille volti, come è normale che sia.però ha anche aggiunto che la tv e iin generalein particolar modo i ...