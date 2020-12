Verso il V-Day di domenica 27 tra speranze e misure di sicurezza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si chiama Claudia Alivernini, è romana, ha 29 anni ed è un'infermiera: sarà lei la prima vaccinata in Italia contro il Covid 19 il prossimo 27 dicembre. E' infatti partito il count down per il V-day ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si chiama Claudia Alivernini, è romana, ha 29 anni ed è un'infermiera: sarà lei la prima vaccinata in Italia contro il Covid 19 il prossimo 27 dicembre. E' infatti partito il count down per il V-day ...

QuiNewsMassaCar : Verso il giorno del vaccino, l'ospedale è pronto - QuiNewsLucca : Verso il giorno del vaccino, l'ospedale è pronto - Leahmente : ?? day ascolta a me, vai e porta l’andrea buono verso la strada della perdizione ?? - pioveColSole_ : @Lul62111985 Se Day dopo le dichiarazioni di Rosa venerdì avesse fatto qualche passo verso di lei, ora saremmo in un' altra situazione. - EireenViolet : DAY:'La amo tantissimo,è un amore che non ho mai provato verso un’amica.Due donne possono volersi bene. Non so se è… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Day Puglia, il «V-day» verso il flop: prenotazioni sotto il 50% La Gazzetta del Mezzogiorno Million Day oggi, l’estrazione di mercoledì 23 dicembre

Million Day, a seguire i 5 numeri estratti relativi a mercoledì 23 dicembre. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro.

Il vaccino Pfizer in viaggio verso l’Italia

Il 27 Dicembre in occasione del V-day, giorno in cui in tutta Europa partirà la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus, l’Italia somministrerà le prime 9.750 fiale che domani ...

Million Day, a seguire i 5 numeri estratti relativi a mercoledì 23 dicembre. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro.Il 27 Dicembre in occasione del V-day, giorno in cui in tutta Europa partirà la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus, l’Italia somministrerà le prime 9.750 fiale che domani ...