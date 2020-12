Verona-Inter, Juric: “2020 magico per me, il mercato può aumentare qualità. Inter? Top per il numero di soluzioni” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ivan Juric si proietta alla sfida Interna contro l'Inter.Il tecnico della compagine scaligera si appresta a disputare il match contro i nerazzurri, nella gara in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 18,30. Il Verona ospiterà l'Inter , guidata da Antonio Conte. In attesa della sfida del Bentegodi, l'allenatore dell'Hellas è Intervenuto in conferenza stampa."È stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all'inizio inimmaginabili. Magnani e Gunter hanno fatto bene l'altro giorno. Poi c'è anche Lovato che può fare quel ruolo, ma i primi due hanno più impostazione rispetto a Matteo. Ruegg? A Firenze è entrato molto bene, ci ha ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ivansi proietta alla sfidana contro l'.Il tecnico della compagine scaligera si appresta a disputare il match contro i nerazzurri, nella gara in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 18,30. Ilospiterà l', guidata da Antonio Conte. In attesa della sfida del Bentegodi, l'allenatore dell'Hellas èvenuto in conferenza stampa."È stato un anno, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all'inizio inimmaginabili. Magnani e Gunter hanno fatto bene l'altro giorno. Poi c'è anche Lovato che può fare quel ruolo, ma i primi due hanno più impostazione rispetto a Matteo. Ruegg? A Firenze è entrato molto bene, ci ha ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo per preparare l'ultima sfida del 2020: mercoledì c'è #VeronaInter ??… - Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - VarskySports : ???? Crotone 2 (Messias 2)-Parma 1 (Kucka) Juventus 0-Fiorentina 3 (Vlahovic-Alex Sandro ec-Cáceres) 1?Milan 31 2?Int… - Mediagol : #Verona-#Inter, Juric: '2020 magico per me, il mercato può aumentare qualità. #Inter? Top per il numero di soluzion… - InteMarco : @scvglia @Inter Tutti noi alle 23 dopo Verona Inter -