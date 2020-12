Variety | 10 italiani tra i più influenti nel mondo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tra questi Andrea Scrosati, coo di Fremantle da 4 anni in classifica ma anche Marco Bassetti di Banijay, Pier Silvio Berlusconi e Alberto Barbera

fisco24_info : Cinema: 10 italiani nella top 2020 di Variety: Da new entry Andreatta, Procacci, Iervolino al coo Scrosati - pennililla : #10 gli #italiani nella #lista... - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: GLI ITALIANI NELLA CLASSIFICA DI ''VARIETY'' DEI 500 PIÙ INFLUENTI DELL'INTRATTENIMENTO MONDIALE - siciliafeed : Cinema: 10 italiani nella top 2020 di Variety - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Tra questi Andrea Scrosati, coo di Fremantle da 4 anni in classifica ma anche Marco Bassetti di Banijay, Pier Silvio Berlusco… -

Ultime Notizie dalla rete : Variety italiani

Agenzia ANSA

ROMA, 23 DIC - Nell'annuale classifica di Variety sulle persone cinematografiche dell'anno, la Variety500, 10 sono gli italiani scelti per il complicato 2020. Tre new entry: Eleonora Andreatta passata ...Gal Gadot, intervistata da Variety, ha parlato della possibilità di fare un terzo film dedicato alla supereroina Wonder Woman.