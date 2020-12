Stanchezza e mal di testa con la variante del Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Covid, la testimonianza di un ragazzo a Londra: “Il nuovo ceppo porta Stanchezza e mal di testa. Tutto è iniziato con un po’ di raffreddore” Adriano, 29enne calabrese che vive a Londra da diversi anni, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, per raccontare la sua… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020), la testimonianza di un ragazzo a Londra: “Il nuovo ceppo portae mal di. Tutto è iniziato con un po’ di raffreddore” Adriano, 29enne calabrese che vive a Londra da diversi anni, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, per raccontare la sua… L'articolo Corriere Nazionale.

