Per una comunicazione autentica e competitiva. Il web talk con Marco Ghigliani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il valore della comunicazione e l’importanza di garantire un’informazione corretta e completa nel rispetto del telespettatore è oggi più che mai alla base della professione del giornalista. Su questo e altri temi come la digitalizzazione e il comparto pubblicitario si sono affrontati i partecipanti al tavolo di lavoro media organizzato da Task Force Italia. Tra gli interventi, moderati da Roberto Sergio, direttore Radio Rai e consigliere di amministrazione di Radioplayer Italia, quello di Alessandro Picardi, vicepresidente esecutivo di Tim e vicepresidente di Confindustria digitale, Federico Fabretti, partner media relations Comin & Partners, Leorizio D’Aversa, senior partner, McKinsey & Company, responsabile di Digital practice per il mediterraneo e Claudia Ferrazzi, presidente di Viarte e membro cda Biennale di Venezia. FAKE NEWS, SENSAZIONALISMO E ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il valore dellae l’importanza di garantire un’informazione corretta e completa nel rispetto del telespettatore è oggi più che mai alla base della professione del giornalista. Su questo e altri temi come la digitalizzazione e il comparto pubblicitario si sono affrontati i partecipanti al tavolo di lavoro media organizzato da Task Force Italia. Tra gli interventi, moderati da Roberto Sergio, direttore Radio Rai e consigliere di amministrazione di Radioplayer Italia, quello di Alessandro Picardi, vicepresidente esecutivo di Tim e vicepresidente di Confindustria digitale, Federico Fabretti, partner media relations Comin & Partners, Leorizio D’Aversa, senior partner, McKinsey & Company, responsabile di Digital practice per il mediterraneo e Claudia Ferrazzi, presidente di Viarte e membro cda Biennale di Venezia. FAKE NEWS, SENSAZIONALISMO E ...

VittorioSgarbi : @virginiaraggi Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il redd… - CarloCalenda : Sgarbi sbaglia. Non c’è nulla di poco dignitoso nel fare la cameriera o quant’altro. Esiste però una questione che… - Tg3web : Hanno lottato per far vincere la democrazia, adesso i partigiani dell' ANPI vogliono che sia perseguito chi ha viol… - gdsceline : con @ferraragds e @atlasgds, ma con una banalissima scusa si dilegua lasciando i due da soli. prima però lancia uno… - ottopagine : Una poltrona per Alessandro: l'appello #Battipaglia -