Nainggolan, l'Inter non lo convoca e lui si consola così (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Se i tagli di capelli sono i più gettonati dopo una rottura sentimentale , i cambi di look potrebbero essere un segno di cambiamento professionale ? Che il rapporto tra Radja Nainggolan e l'Inter non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Se i tagli di capelli sono i più gettonati dopo una rottura sentimentale , i cambi di look potrebbero essere un segno di cambiamento professionale ? Che il rapporto tra Radjae l'non ...

sportli26181512 : Nainggolan, l'#Inter non lo convoca e lui si consola così: Il centrocampista belga è ormai ai margini delle scelte… - Nerazzurrisiamo : - calciomercatoit : ? #Inter - Mossa per #Damsgaard: #Nainggolan o #Vecino nell’affare ?? #CMITmercato - Dalla_SerieA : Inter, da Paredes (o Xhaka) a Gervinho: il mercato si accende - - SpazioInter : Nainggolan in uscita, non solo il Cagliari su di lui: altri due club pressano per il belga - -