Milan, Gazidis eletto all’ECA: farà parte del Consiglio Strategico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ivan Gazidis è stato nominato come rappresentante dell’Associazione dei Club Europei (ECA), resterà in carica sino al 2023 Ivan Gazidis, CEO di AC Milan, è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico (Professional Football Strategy Council), l’organo che riunisce i principali portatori d’interesse del calcio europeo: UEFA, Club, Leghe professionistiche e Associazioni dei calciatori. Gazidis è stato nominato come rappresentante dell’Associazione dei Club Europei (ECA), diventando al contempo membro effettivo dell’Executive Board dell’organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Il CEO di AC Milan – che sarà in carica fino al termine del ciclo del Consiglio (2023) – è uno dei quattro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ivanè stato nominato come rappresentante dell’Associazione dei Club Europei (ECA), resterà in carica sino al 2023 Ivan, CEO di AC, è statonelper il Calcio Professionistico (Professional Football Strategy Council), l’organo che riunisce i principali portatori d’interesse del calcio europeo: UEFA, Club, Leghe professionistiche e Associazioni dei calciatori.è stato nominato come rappresentante dell’Associazione dei Club Europei (ECA), diventando al contempo membro effettivo dell’Executive Board dell’organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Il CEO di AC– che sarà in carica fino al termine del ciclo del(2023) – è uno dei quattro ...

