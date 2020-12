Mafiosi con reddito di cittadinanza | 25 denunciati a Messina 

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Venticinque persone condannate per mafia sono state denunciate a Messina per aver percepito illegalmente ildi. I Finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo delle somme percepite. Ildi, infatti, è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso dei requisiti di, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, oltre che, tra l'altro, non essere stati condannati, nell'ultimo decennio, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia. L'attività svolta ha sventato una frode di circa 330mila euro, che sarebbe stata perpetrata da soggetti condannati per ...