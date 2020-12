L’Eredità, il campione Massimo Cannoletta lascia definitivamente il programma (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima o poi doveva accadere. Massimo Cannoletta, lo storico campione de L’Eredità, ha lasciato ufficialmente il quiz di Rai 1. Il suo addio definitivo a L’Eredità è avvenuto nel corso della puntata andata in onda oggi, 23 dicembre 2020. Come mai Massimo Cannoletta ha lasciato da campione il gioco? Ha strabiliato tutti per la sua bravura e capacità di trovare risposte a qualsiasi domanda, dimostrando una conoscenza e una cultura fuori dal comune. Meritatamente ha quindi vinto 280mila euro, conquistando più volte il gioco finale della Ghigliottina. Alla fine della puntata di oggi, 23 dicembre 2020, prima della Ghigliottina, lo storico campione, dopo circa due mesi di permanenza, ha annunciato il suo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima o poi doveva accadere., lo storicode, hato ufficialmente il quiz di Rai 1. Il suo addio definitivo aè avvenuto nel corso della puntata andata in onda oggi, 23 dicembre 2020. Come maihato dail gioco? Ha strabiliato tutti per la sua bravura e capacità di trovare risposte a qualsiasi domanda, dimostrando una conoscenza e una cultura fuori dal comune. Meritatamente ha quindi vinto 280mila euro, conquistando più volte il gioco finale della Ghigliottina. Alla fine della puntata di oggi, 23 dicembre 2020, prima della Ghigliottina, lo storico, dopo circa due mesi di permanenza, ha annunciato il suo ...

