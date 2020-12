Contagi, il report: allarme in 10 regioni. Morti, si teme un drammatico picco: la spaventosa analisi del trend (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cattive notizie dall'analisi dei dati settimanali sulla pandemia da coronavirus: il calo dei Contagi, infatti, subisce una brusca frenata. I casi di infezione da coronavirus in Italia nella settimana che si è conclusa ieri sono stati 109.402 contro i 113.197 dei sette giorni precedenti. Si tratta di una riduzione del 3,3 per cento. La riduzione percentuale si è molto abbassata rispetto a quelle precedenti che erano state del 17, del 17,7, del 23,5 e del 10,6 per cento. Cifre che dimostrano quanto la pandemia stia ancora marciando nel nostro Paese a ridosso del Natale. E ancora, rispetto alla scorsa settimana in cui vi era una sola Regione in cui non calavano i dati sui sette giorni, in questa vi sono ben dieci regioni e una provincia il cui Contagio sta risalendo: Basilicata (da 448 a 571), Liguria (da 1.870 a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cattive notizie dall'dei dati settimanali sulla pandemia da coronavirus: il calo dei, infatti, subisce una brusca frenata. I casi di infezione da coronavirus in Italia nella settimana che si è conclusa ieri sono stati 109.402 contro i 113.197 dei sette giorni precedenti. Si tratta di una riduzione del 3,3 per cento. La riduzione percentuale si è molto abbassata rispetto a quelle precedenti che erano state del 17, del 17,7, del 23,5 e del 10,6 per cento. Cifre che dimostrano quanto la pandemia stia ancora marciando nel nostro Paese a ridosso del Natale. E ancora, rispetto alla scorsa settimana in cui vi era una sola Regione in cui non calavano i dati sui sette giorni, in questa vi sono ben diecie una provincia il cuio sta risalendo: Basilicata (da 448 a 571), Liguria (da 1.870 a ...

Calano i nuovi positivi rispetto alle scorse 24 ore. 11 guariti a Capaccio Paestum, preoccupano i contagi a Castellabate ...

