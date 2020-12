Conferme sul prezzo del Samsung Galaxy S21: pure l’Ultra costerà meno del modello 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giungono ancora buone nuove in merito al prezzo del Samsung Galaxy S21: il valore delle ammiraglie in uscita a gennaio dovrebbe essere ancora inferiore rispetto a quello dei Galaxy S20 al loro lancio. Dopo le recenti anticipazioni, una nuova fonte accreditata come Winfuture.de va ancora nella direzione dei modelli 2021 più economici rispetto a quelli del 2020. Un piccolo ma significativo taglio del costo questa volta poi investe anche la variante Ultra e la cosa non potrà che far piacere a chi punta proprio a questo esemplare premium assoluto. In pratica i prezzi finali dei modelli base di Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra da 128 GB dovrebbero essere (rispettivamente) i seguenti: 849, 1.049 e 1.349 euro. I primi due valori sono gli stessi già comunicati in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giungono ancora buone nuove in merito aldelS21: il valore delle ammiraglie in uscita a gennaio dovrebbe essere ancora inferiore rispetto a quello deiS20 al loro lancio. Dopo le recenti anticipazioni, una nuova fonte accreditata come Winfuture.de va ancora nella direzione dei modelli 2021 più economici rispetto a quelli del. Un piccolo ma significativo taglio del costo questa volta poi investe anche la variante Ultra e la cosa non potrà che far piacere a chi punta proprio a questo esemplare premium assoluto. In pratica i prezzi finali dei modelli base diS21, S21 Plus e S21 Ultra da 128 GB dovrebbero essere (rispettivamente) i seguenti: 849, 1.049 e 1.349 euro. I primi due valori sono gli stessi già comunicati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferme sul Conferme sul prezzo del Samsung Galaxy S21 pure per l'Ultra OptiMagazine Whirlpool, Natale di rabbia: «Licenziano e chiedono altri soldi»

NAPOLI - Prima la decisione di chiudere lo stabilimento di Napoli in barba ad un accordo sindacale firmato in sede ministeriale, poi l’impossibilità di licenziare i lavoratori fino al 31 marzo ...

Superbonus, Fraccaro: passi avanti ma la partita non è chiusa

(Teleborsa) - La partita sul Superbonus non è ancora chiusa. È quanto ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Fraccaro ha infatti riconosciuti i passi avanti ...

