Can Yaman nei panni di “Sandokan” assieme a Luca Argentero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Can Yaman, attore turco noto per il suo ruolo in “Daydreamer” e “Bitter Sweet“, sarà il protagonista di una nuova serie tv su Sandokan. Il prodotto, firmato Lux Vide, è ancora in fase di sviluppo. Parte della serie tv anche Luca Argentero, star amatissima dal pubblico italiano, ma non è finita qui. Si vocifera anche la presenza di Özge Gürel, e la notizia ha mandato in fibrillazione i fan dell’attrice. La star di “Cherry Season” e “Bitter Sweet“, però, non sarà la protagonista: su alcuni siti di gossip, si vocifera che Lady Marianne sarà interpretata dalla bella Demet Özdemir, Sanem di “Daydreamer”. Nessuna le due voci è confermata. Tuttavia, la presenza di Can Yaman è più che certa. La star reciterà accanto a Luca Argentero (che interpreterà Yanez) per un podcast ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Can, attore turco noto per il suo ruolo in “Daydreamer” e “Bitter Sweet“, sarà il protagonista di una nuova serie tv su. Il prodotto, firmato Lux Vide, è ancora in fase di sviluppo. Parte della serie tv anche, star amatissima dal pubblico italiano, ma non è finita qui. Si vocifera anche la presenza di Özge Gürel, e la notizia ha mandato in fibrillazione i fan dell’attrice. La star di “Cherry Season” e “Bitter Sweet“, però, non sarà la protagonista: su alcuni siti di gossip, si vocifera che Lady Marianne sarà interpretata dalla bella Demet Özdemir, Sanem di “Daydreamer”. Nessuna le due voci è confermata. Tuttavia, la presenza di Canè più che certa. La star reciterà accanto a(che interpreterà Yanez) per un podcast ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - MediasetTgcom24 : Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - canyaman_pics : RT @VanityFairIt: Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - BadorreyMar : RT @Adnkronos: #CanYaman sarà #Sandokan in una nuova serie tv -