AMD Ryzen 5 5600H | prestazioni ottime nei primi benchmark

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da untrapelato in rete, il nuovodi AMD sembra offrire un miglioramento nelleimpressionante rispetto al predecessore AMD dovrebbe annunciare ufficialmente la sua nuova serie di CPU per portatili “Cezanne” tra circa tre settimane, al CES 2021. La serie presenterà i processori a basso consumo5000U e quelli di fascia alta5000H. Ilè apparso in un nuovoonline, e i risultati sono davvero promettenti, soprattutto per il miglioramento rispetto al predecessore 4600H. AMD: risultati neimigliori del 37% rispetto al predecessore Dei rumor precedenti indicavano che il processore avesse un clock ...