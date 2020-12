Uomini e Donne oggi: batosta per Sophie Codegoni, gelo in studio (Di martedì 22 dicembre 2020) Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi vedono Sophie Codegoni alle prese con un bruttissimo momento: il colpo basso di Matteo. Bruttissimo colpo per Sophie Codegoni nella puntata di Uomini e Donne di oggi. La giovane tronista, alle prese con la conoscenza con Matteo, Antonio e Giorgio, vivrà attimi difficili a causa di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Le anticipazioni didivedonoalle prese con un bruttissimo momento: il colpo basso di Matteo. Bruttissimo colpo pernella puntata didi. La giovane tronista, alle prese con la conoscenza con Matteo, Antonio e Giorgio, vivrà attimi difficili a causa di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - dekadanze : RT @masecrepassi: Tw // stupro . . . Molti uomini sono convinti che basti la parola della donna per venire condannati per il reato di viole… - CervatoEmanuela : RT @Anpinazionale: È un’enorme emozione, vedere e sentire persone che hanno contribuito alla democrazia in Italia, con le loro azioni, il l… -