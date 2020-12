Sono stati rilevati i primi casi di coronavirus in Antartide (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 36: 26 membri dell'esercito cileno e 10 addetti alla manutenzione che lavoravano in una stazione di ricerca Leggi su ilpost (Di martedì 22 dicembre 2020)36: 26 membri dell'esercito cileno e 10 addetti alla manutenzione che lavoravano in una stazione di ricerca

matteosalvinimi : Centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito, dopo aver fatto costosi tamponi, sono stati… - TeresaBellanova : Sono mesi che diciamo che il problema non è la #scuola: sono stati seguiti i protocolli e le indicazioni della comu… - rtl1025 : ? Oggi, in occasione del #solstizio d'inverno, #Giove e #Saturno saranno vicini come lo sono stati solo nel 1623! N… - Aznerolit : @andrea_cangini “Virus cinese” veniva usato anche per insinuare che il virus fosse stato diffuso volontariamente da… - aletulino : @FBiasin Ma voi che avete più “visibilità” perchè non vi esponete? Perchè fate passare tutto ciò per una cosa “norm… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati CORONAVIRUS: paura per il PAPA, due CARDINALI positivi in VATICANO, sono stati a contatto con il PONTEFICE iLMeteo.it Aggiornamento Coronavirus: a Parma sono 27 i nuovi contagiati, ma salgono i decessi

Emilia-Romagna: 1.162 nuovi positivi, di cui 655 asintomatici; oltre 91 mila i guariti (+3.400) e scendono i casi attivi (-2.306); 68 i decessi nelle ultime 24 ore.

Notizie dalla Giunta

mentre sono stati registrati 11 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi ...

Emilia-Romagna: 1.162 nuovi positivi, di cui 655 asintomatici; oltre 91 mila i guariti (+3.400) e scendono i casi attivi (-2.306); 68 i decessi nelle ultime 24 ore.mentre sono stati registrati 11 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi ...