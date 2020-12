Pisa-Chievo 0-0 | Match Live | Il tabellino | Partita iniziata

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 dicembre 2020) Penultimadell’anno perin campo all’Arena Garibaldi. Nerazzurri in grande forma, reduci dal colpo corsaro a Lecce. Gialloblù reduci da due pareggi consecutivi.la: la cronaca minuto per minuto. La cronaca: prime fasi di gioco. Le formazioni ufficiali A sorpresa D’Angelo lascia in panchina Vido e L'articolo0-0Ilproviene da www.meteoweek.com.