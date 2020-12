“Lo smart-working come uno specchio”: boom per la chirurgia estetica (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Nel settore della chirurgia estetica “abbiamo assistito a un incremento importante di pazienti che appartengono alla categoria dei dipendenti, una impennata di soggetti con uno stipendio fisso, dipendenti pubblici, collaboratrici domestiche, soprattutto sudamericane. Pochi invece gli appartenenti alle categorie dei lavoratori del commercio e alcuni liberi professionisti, che hanno perso economicamente di più in questa pandemia”. Lo afferma Emanuele Bartoletti, medico chirurgo specializzato in Chirurgia plastica Ricostruttiva ed Estetica. Neo eletto nel Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Roma, che si insedierà il primo di gennaio, Bartoletti era revisore dei conti dell’Omceo capitolino. Adesso rappresenta i liberi professionisti di qualsiasi disciplina all’interno dell’Ordine ed è presidente della Società italiana di Medicina Estetica. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Nel settore della chirurgia estetica “abbiamo assistito a un incremento importante di pazienti che appartengono alla categoria dei dipendenti, una impennata di soggetti con uno stipendio fisso, dipendenti pubblici, collaboratrici domestiche, soprattutto sudamericane. Pochi invece gli appartenenti alle categorie dei lavoratori del commercio e alcuni liberi professionisti, che hanno perso economicamente di più in questa pandemia”. Lo afferma Emanuele Bartoletti, medico chirurgo specializzato in Chirurgia plastica Ricostruttiva ed Estetica. Neo eletto nel Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Roma, che si insedierà il primo di gennaio, Bartoletti era revisore dei conti dell’Omceo capitolino. Adesso rappresenta i liberi professionisti di qualsiasi disciplina all’interno dell’Ordine ed è presidente della Società italiana di Medicina Estetica.

